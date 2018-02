Geiten op kinderboerderij moeten prik tegen Q-koorts krijgen

ASSEN - Kinderboerderijen, zorgboerderijen, boerencampings en alle andere geiten- of schapenhouders die hun dieren te laat vaccineren tegen Q-koorts, mogen geen bezoekers ontvangen. Dit om overdracht van de gevaarlijke infectieziekte op mensen te voorkomen.

Bedrijven die het vaccineren aan hun laars lappen riskeren een boete, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).Zij mogen ook geen 'lammetjesaaidagen' organiseren. Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting . Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën verspreiden.De NVWA voerde afgelopen jaar bij 112 bedrijven inspecties uit om te controleren of dieren op tijd waren gevaccineerd. Bij elf van deze houders van schapen en geiten bleek dit niet het geval. Nog eens 31 publieksbedrijven hadden de vaccinatie niet of te laat geregistreerd.