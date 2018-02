Zeven maanden cel geëist in zaak rond dierenporno

EMMEN - Vanwege het maken en het in bezit hebben van dierenporno, werd vandaag zeven maanden cel geëist tegen een 59-jarige Emmenaar.

De man is voormalig eigenaar van een seksclub. Daar zijn duizenden foto's en filmpjes gevonden waarop vrouwen seks met dieren hebben, meldt Dagblad van het Noorden Op het materiaal zijn paarden, pony's en honden te zien. Een van de honden is die van de eigenaar. De man ontkent er iets mee te maken te hebben. "Ik ben er nooit aanwezig geweest, ik heb niets met dierenporno", zegt hij.Een oud-werkneemster deed begin 2015 aangifte van verkrachting. Ook zou ze, nadat ze gedrogeerd was, gedwongen seks met dieren hebben gehad. Zo kwam de zaak aan het rollen.Een tweede verdachte, een 54-jarige oud-inwoner van Emmen, was niet op de zitting. Hij verblijft in het buitenland. De officier van justitie eiste tegen hem een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest. De man heeft 32 dagen vastgezeten.De man heeft een relatie gehad met de vrouw die in de club heeft gewerkt. Bij hem thuis is een kleinere hoeveelheid dierenporno ontdekt, ook met beelden van de ex-werkneemster van de club.Op 20 februari doet de rechtbank uitspraak.