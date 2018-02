Deel dit artikel:











Borger-Odoorn schaft 'traveling stone' aan: 'Ik vind het een hele mooie kei' De kunstkei in het gemeentehuis van Borger-Odoorn. (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

EXLOO - Hij is niet te missen als je het gemeentehuis van Borger-Odoorn binnenwandelt. Gelijk bij de ingang ligt een enorme veldkei. Althans, zo lijkt het. Het is een kunststeen die is gemaakt door Sé van Weerd. De gemeente heeft de steen gekocht.

Geschreven door Steven Stegen

Wethouder Albert Trip begint helemaal te stralen als hij over de aankoop vertelt. Borger-Odoorn heeft 3.000 euro voor het kunstwerk neergeteld. "Ik vind de kei heel erg mooi en ben blij met de aankoop. De kei is van kunststof en beplakt met zelf gebakken glasstukjes, waarmee dieren worden afgebeeld. Het is een prachtig mozaïek."



Traveling Stone

De bewuste kei was in 2016 onderdeel van het kunstproject Traveling Stone. "De keien zijn over de hele Hondsrug te zien geweest. Het was de bedoeling om ze te veilen, maar zo ver is het niet gekomen", aldus Trip.



De kunstkei heeft een voorlopig plaatsje gekregen in de hal van het gemeentehuis in Exloo. De gemeente zoekt nog naar een definitieve plek om de steen te exposeren. Suggesties daarvoor zijn welkom, aldus de wethouder.