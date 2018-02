Man uit Emmen moet 2,5 jaar zitten voor extreem geweld tegen ex-vriendin

ASSEN/EMMEN - Een 33-jarige man uit Emmen moet 2,5 jaar de cel in voor verkrachting, gijzeling, ernstige mishandeling en bedreiging van zijn ex-vriendin. Dat bepaalde de rechtbank in Assen dinsdag. Ook moet hij de vrouw ruim 20.000 euro schadevergoeding betalen.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden vier jaar cel tegen de man. Het OM ging er vanuit dat de Emmenaar zijn ex-vriendin drie keer had verkracht. De rechtbank vond één verkrachting bewezen en legde hem daarom een lagere straf op.Nadat de man zijn ex op 15 augustus in zijn huis had opgesloten en met haar sleutels en telefoon was vertrokken, kon zij via een raam ontsnappen en naar de buren vluchten. Daar kon ze 112 bellen. Ze zat door het geweld van de uren daarvoor onder de blauwe plekken, doordat ze over haar hele lichaam was geslagen en geschopt. Ook had haar ex-vriend een deel van haar haar afgeknipt.Bij de politie vertelde ze dat de man haar de avond ervoor bij haar flat uit haar auto had gesleurd en in zijn auto had gegooid. Onderweg naar zijn huis had hij gedreigd dat hij haar dood zou rijden tegen een boom. Ook was hij gestopt op een akker, had haar aan haar haren over de grond gesleept, haar kleding kapotgescheurd en haar toen verkracht.Daarna had hij haar meegenomen naar zijn huis en haar daar uren lang geschopt, geslagen en bedreigd, vertelde de vrouw. Dat gebeurde nadat zij had opgebiecht dat ze een affaire met iemand anders had.In de rechtszaal zei de man dat het niet zo ernstig was als de vrouw beschreef. Hij bekende wel dat hij meerdere worstelingen met de vrouw had gehad, maar ontkende de verkrachtingen en de doodsbedreigingen. Ook zei de man dat hij zijn vriendin opsloot omdat ze erg overstuur was en hij haar wilde beschermen.De rechtbank neemt het de man erg kwalijk dat hij tijdens de rechtszaak geen inzicht toonde in zijn eigen foute gedrag op 14 en 15 augustus. "Integendeel. U deed niet aflatende pogingen de schuld bij haar te leggen", aldus de rechtbank.De rechtbank vindt de verklaringen van het slachtoffer grotendeels betrouwbaar, omdat ze worden ondersteund door ander bewijs. Zo lag het huis van de man vol plukken afgeknipt haar en werd een deel van haar kapot gescheurde kleding op de akker gevonden waar de vrouw zei te zijn verkracht.