Openbaar Ministerie wil stekende asielzoekers 2,5 jaar achter de tralies

ASSEN/HOOGEVEEN - Voor het schoppen, slaan en steken van twee medebewoners van het asielzoekerscentrum in Hoogeveen, eist het Openbaar Ministerie 2,5 jaar cel tegen twee mannen.

De mannen van 23 en 25 jaar uit Marokko maakten zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan poging tot doodslag op beide slachtoffers.Het geweld gebeurde op 16 november rond middernacht op het plein voor een supermarkt in de wijk De Weide in Hoogeveen. De aanleiding was volgens het OM een ruzie over drugs tussen de verdachten en de slachtoffers.De Marokkaanse mannen ontkenden in de rechtszaal in Assen dat zij de daders waren. Op de beelden van de vechtpartij, die in de zaal werden getoond, herkenden ze zichzelf niet. Daarop waren meerdere mannen te zien die achter elkaar aanrenden en elkaar sloegen en schopten. De messen waren niet te zien.Volgens de officier van justitie is het zeker dat de twee Marokkanen de daders waren, omdat de slachtoffers hen later aanwezen op foto’s en een beveiligster van het azc hen herkende. Een van de slachtoffers liep snijwonden op in zijn gezicht en hals. De ander brak zijn arm en beide mannen zaten onder de blauwe plekken.De advocaten van de twee stelden dat er helemaal geen bewijs is dat hun cliënten de daders zijn. De slachtoffers waren volgens hen stomdronken. Daarom zijn hun verklaringen alles behalve betrouwbaar.De officier van justitie hield er rekening mee dat de mannen, eenmaal terug in hun kamer op het azc, zelf ook slachtoffer werden van geweld. De slachtoffers van de vechtpartij voor de supermarkt zochten de Marokkanen die nacht in hun kamer op. Het duo werd met messen en staven bewerkt en de twee raakten zelf ook gewond.De uitspraak is op 20 februari.