'Mooi dat er weer plannen zijn voor Noord-Nederland - Noord-Duitsland'

GRONINGEN/EMMEN - Oud-sportjournalist Dick Heuvelman uit Vries zou het een goed idee vinden als de semi-interland Noord-Nederland tegen Noord-Duitsland weer nieuw leven wordt ingeblazen.

Sportjournalist Harry Walstra wil oude tijden doen herleven. Tussen 1913 en 1960 speelden de beste (semi-prof)voetballers uit Noord-Nederland tegen de besten uit Noord-Duitsland."Daar deden geweldige namen aan mee", weet Heuvelman nog. "Uwe Seeler en zijn broer Dieter bijvoorbeeld bij Duitsland. Dat waren de grote vedetten van HSV uit Hamburg. Bij 'ons' deden namen als Otto Roffel, Jaap van Oosten, Klaas Lugthart, Piet Fransen en Abe Lenstra mee", zegt Heuvelman tegen RTV Noord Vaak werden die wedstrijden op de Esserberg en in het Oosterpark in Groningen gespeeld en meestal kwamen er minstens 10.000 mensen op af. Walstra wil de eerstvolgende wedstrijd in het stadion van FC Emmen organiseren en heeft de zegen van burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen.Heuvelman weet nog waarom op 22 april 1960 de laatste interland met de profspelers werd gespeeld: "Vanwege de invoering van het betaald voetbal in 1954, toen verwaterde het langzamerhand. Het voetbal werd steeds professioneler. In 1960 werd daarom de laatste wedstrijd met de profs gespeeld. Trainers wilden hun spelers niet meer afstaan."Tot 1978 werd nog wel tegen de Noord-Duitsers gespeeld, maar dan met uitsluitend noordelijke amateurvoetballers. Toch bloedde ook dat een langzame dood, mede door Heuvelman, beweert hij: "De ploeg zou op 5 september in 1978 in Bremen spelen en verzamelde in Winschoten. Ik ging als verslaggever van het Nieuwsblad van het Noorden mee voor een verslag", weet hij nog."Maar toen ik in Winschoten aankwam, zeiden de twee Oost-Groninger 'voetbalbobo's Klaas Hartman en Frits Bos tegen mij: 'Ah, nog een speler, nu zijn we met acht.' Ik wees hen er fijntjes op dat ik verslaggever was en niet meedeed. Dat tekende het amateurisme waarmee beide mannen het georganiseerd hadden.""We reisden volgens mij met net elf spelers op papier naar Bremen en daar werd het nog gekker. Hartman en Bos doken direct na aankomst met hun Duitse collega's de bestuurskamer in en kwamen er pas na de wedstrijd ladderzat weer uit. De met 3-2 verloren wedstrijd hebben ze niet eens gezien.'"Het verslag dat volgende dag in de krant kwam is bij de KNVB terechtgekomen en toen hebben ze de stekker eruit getrokken. Ze hadden er een zootje van gemaakt", aldus Heuvelman.Hij juicht het initiatief van Walstra toe, hoewel het volgens hem niet meer de charme van de wedstrijden tot de jaren '60 krijgt: "Omdat de profspelers niet meer mee kunnen doen. En het noordelijk amateurelftal was vroeger al geen publiekstrekker meer. Dat zal het nu ook niet zijn", denkt hij.Voor de voetballers zelf is het overigens wel mooi, denkt Heuvelman. "Die hebben tegenwoordig geen podium meer waar ze gezamenlijk hun kunsten kunnen vertonen. Dat mis ik echt', aldus Heuvelman. "Dus wat dat betreft is het mooi dat er weer plannen zijn."De gemeente Emmen wil de wedstrijd faciliteren. Initiatiefnemer Walstra gaat binnenkort met FC Emmen in gesprek. Ook zoekt hij medewerking van de KNVB en de Duitse voetbalbond. Daarna wordt duidelijk of en waar de wedstrijd definitief wordt gespeeld.