Zorginstelling verliest rechtszaak: voor maart weg uit Emmen

EMMEN - Stichting Begeleid Wonen Drenthe moet het pand aan de Waanderweg in Emmen voor 1 maart verlaten, anders dreigt een dwangsom van 70.000 euro.

Het echtpaar Erik en Diana van Wieren vocht het besluit van de gemeente Emmen aan bij de rechter. Deze gaf hen ongelijk. De gemeente Emmen wil dat de stichting op zoek gaat naar een andere locatie, omdat de werkzaamheden in en bij het pand niet overeenkomen met het bestemmingsplan.Het bestemmingsplan laat wonen en werken toe, maar dagbesteding en wonen met begeleiding niet. Het echtpaar ziet dat anders en vocht het besluit aan bij de bezwarencommissie en uiteindelijk bij de rechtbank in Groningen, zonder resultaat.De stichting biedt op de locatie Waanderweg dagbesteding aan jongeren met een beperking en/of psychiatrische aandoening. Twee cliënten wonen in de bedrijfswoning aan de Waanderweg. In totaal komen er veertien jongeren op de locatie in Emmen voor dagbesteding.Van Wieren is het niet met het besluit van de rechtbank eens. Het echtpaar stapt daarom naar de Raad van State.