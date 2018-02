'Fraudezaak Rendo heeft gevolgen voor ons imago, mensen praten erover'

ASSEN - "Er is nogal wat gebeurd. Veel publiek geld is verdwenen." Eddy Veentra, de huidige directeur van Rendo, is blij dat er na al die jaren uitspraak is gedaan in de grote fraudezaak.

Vanmiddag werden twee oud-directeuren veroordeeld tot vier en tweeënhalf jaar cel voor fraude. Door een schijnconstructie hadden zij hun werkgever voor ruim 38 miljoen euro opgelicht. Met dat geld werden of foute investeringen gedaan, of het verdween in de zakken van het tweetal.Veentra: "We gaan verder. Het is een grote zaak, dat heeft ook gevolgen voor ons imago, hoe mensen erover praten. Rendo is een aanzienlijk bedrag misgelopen." Het bedrijf gaat nu proberen een deel van dat geld terug te krijgen. Al met al hoopt de directeur op een paar miljoen euro. "Als dat geld terug is, sluiten we het boek en gaan we verder.Hoofdverdachte Richard W., die tot vier jaar cel is veroordeeld, is geschokt door de hoogte van zijn straf. Volgens zijn advocaat bestaat er dan ook geen twijfel over een hoger beroep. "Als ik dat meteen had kunnen aantekenen, had ik dat gedaan.""We hebben veel argumenten genoemd om de rechtbank tot een andere beslissing te laten komen, maar de rechtbank is doof geweest. We gaan het vonnis doornemen en dan meteen in hoger beroep."De rechtbank is hard in haar oordeel: publiek geld is verdwenen in de portemonnees van twee particulieren. "De schrik zit niet alleen in het bedrag, maar ook in de duur waarin de oplichting heeft plaatsgevonden", zegt persrechter Fred Janssens.De twee oud-directeuren zijn veroordeeld voor oplichting van hun werkgever. In 2007 werd begonnen met de bouw van de nieuwe centrale in Steenwijk. Rendo kon wettelijk niet in eigen beheer bouwen, toch werden de oud-directeuren zonder toestemming van Rendo aandeelhouders.De vier personen die door W. en V. naar voren waren geschoven om op papier aandeelhouder te zijn, kregen celstraffen tot drie maanden opgelegd. Zij hebben meegewerkt aan deze schijnconstructie. De rechter is er niet van overtuigd dat zij wisten dat Rendo werd opgelicht.