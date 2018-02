Met deze tips van schaatskampioen Jan Bols ga je voorbereid het ijs op

HOOGEVEEN - De kans is groot dat er vanaf morgen weer op natuurijs geschaatst kan worden. Maar hoe maak je je schaatsen rijklaar? Voormalig Nederlands schaatskampioen Jan Bols uit Hoogeveen laat zien hoe je je schaatsen het best kunt verzorgen.

Check of je schaatsen geslepen moeten worden. "Dat kun je doen door met je nagel langs de rand van de schaats te schuren", vertelt Bols. Als er dunne krulletjes van je nagel geraspt worden is de schaats nog scherp genoeg. "Bij een botte schaats is dat niet zo. Dan moet er dus geslepen worden.""Veel mensen die regelmatig schaatsen hebben wel een slijpapparaat waar je je schaatsen in vast kunt zetten", aldus Bols. Belangrijk is dat de schaatsen op precies dezelfde hoogte klem zitten. Anders slijp je ze schuin. "Slijp eerst met de grove kant van een slijpsteen en daarna met de fijne. Dan voel ik met m'n nagels of er een braampje zit aan de zijkant van de schaatsen. Dat is normaal. Die werk ik weg met een kleiner steentje, een braamsteentje", legt Bos uit. Dit herhaalt hij tot de schaats weer glad en scherp is.Klaar met schaatsen? "Het belangrijkste bij schaatsen opbergen is dat er geen nattigheid bijkomt", zo waarschuwt de oud-schaatser. "Dan komt er namelijk roest op. Bewaar schaatsen daarom nooit in de hoes, want daar zit vaak toch nog wat vocht in."