Griepgolf zorgt voor lesuitval op Drentse basisscholen

ASSEN - De griepgolf die Nederland al twee maanden in de greep houdt, is nog niet voorbij. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen 160 op de 100.000 mensen afgelopen week naar de huisarts met griepachtige klachten.

Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie. Nederland zit nu voor de achtste week op rij boven deze grens. Gemiddeld duurt zo'n epidemie ongeveer negen weken, maar vorig jaar hield de griepgolf vijftien weken aan. Huisartsen zien deze ronde vooral heel jonge kinderen, scholieren en vijfenzestigplussers met griepachtige verschijnselen.Leerkrachten op basisscholen hebben er ook last van. Stichting Christelijke Kindcentra, met dertig basisscholen in Drenthe, kan erover meepraten. Albert Velthuis, voorzitter van het college van bestuur, geeft aan dat ze al een aantal weken last hebben van griep."We merken aan alle kanten dat kinderen naar huis moeten omdat er geen vervanger is. Er zijn situaties waarbij er 's ochtends wel een juf is, maar 's middags geen vervanger. Het is niet alleen in het onderwijs, maar ook op de kinderopvang."Veel vervangers van zieke leerkrachten hebben zelf ook griep. "Voor de ouders is het heel vervelend om 's avonds laat of 's ochtends vroeg geconfronteerd te worden met lesuitval, omdat de juf plat ligt. Ik vind de stress voor de directeuren ook heel vervelend. Dan zit je om 06.30 uur met de handen in het haar als een leerkracht zich ziek meldt", zegt Velthuis.Volgens Velthuis is er bij ouders veel begrip. "Ouders merken in hun werksituatie dat ze ook te maken hebben met collega's die ziek zijn. Het is niet alleen een onderwijsprobleem, het is een breed probleem. Een ander probleem is dat we te weinig personeel in het onderwijs hebben. Je eigen buffer is te klein om ineens tijdens een griepgolf zoveel mensen tevoorschijn te halen. Tot drie jaar terug ging het nog redelijk, maar de wetgeving maakt het ons moeilijk. De aantallen mensen die worden opgeleid zijn te klein en dan heb je gewoon problemen."Kinderen van basisscholen van de Stichting Christelijke Kindcentra gaan naar huis als er geen leerkracht voor de klas kan staan. "We kunnen al die kinderen elke dag wel blijven verdelen over die groepen, maar dat betekent dat er veel meer roofbouw wordt gepleegd op leerkrachten. De werkdruk gaat dan omhoog en bij opsplitsen gaat het klassengemiddelde van 28 naar 36 en dat is niet wenselijk. Je moet keuzes maken en dat is niet altijd plezierig. Dat is lastig en dat realiseren we ons heel goed."Velthuis staat achter het idee van viroloog en influenza-expert professor Ab Osterhaus om leraren een gratis griepprik te geven. "Ik vind het een heel goed voorstel. Ik krijg 'm al jaren en ik loop er elk jaar redelijk bij langs. Ik denk dat het een heel goed instrument is. Gewoon aanbieden en ter beschikking stellen. Een leraar kan zelf bepalen of ie het dan neemt, of niet."Volgens Mirjam Ludwig-Gils, sociaal verpleegkundige infectieziektenbestrijding van de GGD Drenthe, is de griep nog lang niet op z'n retour. "Wij verwachten dat dit wel duurt tot maart of april. Dan is het griepseizoen, op basis van voorgaande jaren, afgelopen. Wij hebben geen specifieke informatie over Drenthe, alleen maar landelijke cijfers. Op de 10.000 mensen zijn ongeveer 16 tot 18 mensen ziek op dit moment. Ze hebben vooral griep of griepklachten. Het begint met koorts, hoofdpijn en spierpijn,in combinatie met hoesten en keelpijn."