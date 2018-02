Deel dit artikel:











Soort van de maand: De steenuil (Foto:Free Nature Images/Martin Mollet)

Het is februari en daarom is het weer tijd om de nieuwe soort van de maand bekend te maken. De soort van de maand februari is de steenuil.

De steenuil is een kleine uil die ongeveer 21 tot 27 centimeter lang is. Zijn spanwijdte is ongeveer 55 centimeter. Het is op de dwerguil na, de kleinste uil van de Benelux. Het mannetje weegt ongeveer 180 gram, het vrouwtje is iets zwaarder en weegt 200 gram.



Boerenerven

In onze provincie komt de steenuil vrijwel alleen nog voor in Zuid- en Zuidwest-Drenthe. Hij voelt zich thuis in kleinschalig boerenlandschap. De meeste steenuilen zijn te vinden in dorpsranden en in agrarisch cultuurlandschap. Vooral op boerenerven en voormalig boerenerven voelen ze zich thuis.



Sinds de jaren '50 van de vorige eeuw zijn er veel landschapselementen, zoals houtwallen, oude schuurtjes en hoogstamboomgaarden, verdwenen. Dit is slecht nieuws voor de steenuil, die hierdoor zijn broedplaatsen en het voedselaanbod ziet verdwijnen.



Ambassadeur

ROEG!, het IVN en Heel Drenthe Zoemt zijn niet de enigen die extra aandacht aan de steenuil geven. De gemeente Aa en Hunze is sinds kort ambassadeur van het dier. De steenuil komt daar nog voor in het gebied de Drentsche Aa, vooral rond Amen, Balloo en Anderen.



IVN doe-tip: op zoek naar een poephapje

Ook deze maand komt het IVN weer met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Deze keer gaat het over poep.



De Steenuil eet van alles: vogels, zoogdieren, amfibieën en wormen. Maar de steenuil eet het liefst insecten. Ze houden vooral van de larven van insecten die op schapenkeutels of paardenpoep afkomen.



Als je een plek weet waar schapen of paarden lopen kun je vast wel poep vinden. Zie je ook insecten bij de poep? En zitten er ook lekkere hapjes in de poep? Eet smakelijk!