Rechtbank steekt stokje voor bouw luxe trekkershutten bij Ruinerwold

RUINERWOLD - Omwonenden krijgen van de rechter gelijk in hun bezwaar tegen de bouw van negen zogeheten Ackerlodges. Dat zijn luxe trekkershutten die een boer wilde bouwen bij Ruinerwold.

De gemeente De Wolden verleende de boer in december een vergunning die Ackerlodges te bouwen. Daarmee besloot het college ook de bestemming van de landbouwgrond te veranderen en recreatief gebruik toe te staan.Omwonenden vinden de plek niet geschikt. Er zijn geen voorzieningen, er is geen toegangsweg en geen toezicht. Bovendien zegt bezwaarmaker Hans Saathof dat de provincie Drenthe eerder nog subsidie gaf aan de boer voor landschapsontwikkeling op die plek.Volgens Saathof is het veel beter dat de boer dichter bij zijn eigen boerderij aan de rand van Ruinerwold de recreatie-onderkomens gaat bouwen. Hij is teleurgesteld in de gemeenteraad, omdat die vrijwel zonder slag of stoot akkoord ging met de plannen.Wethouder Jan ten Kate wil het vonnis van de rechter eerst bestuderen voordat hij commentaar geeft. Wel zegt hij dat het vooral voor de boer die hiermee verder wil, vervelend is.Opvallend is dat de boer al 200.000 euro aan Europese LEADER-subsidie kreeg voor de bouw van de Ackerlodges. Hij moet afwachten of de gemeente in beroep gaat tegen de uitspraak van de bestuursrechter.