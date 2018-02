Politie krijgt anonieme brieven over kofferbakmoord

ZANDPOL - De onderzoekers van de moord op Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen zijn op zoek naar een anonieme briefschrijver of -schrijfster die op de politiebureaus van Emmen en Klazienaveen brieven over Ralfs dood heeft achtergelaten.

Het slachtoffer werd vorig jaar maart dood aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes, die gevonden werd langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Daarom wordt de zaak ook wel kofferbakmoord genoemd.In Opsporing Verzocht worden vanavond vragen gesteld over de zaak. Politie en justitie roepen het publiek op ook mee te denken over mogelijke scenario’s. Eerder vandaag werd bekend dat Justitie een beloning van 15.000 euro uitlooft voor informatie die leidt tot de oplossing van de moord op Meinema.Het onderzoek naar deze moord heeft volgens de hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland tot nu toe niet geleid tot aanhoudingen. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer op een andere locatie om het leven is gebracht. Van de daders ontbreekt elk spoor, ook is het motief niet duidelijk.