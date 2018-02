Deel dit artikel:











Wigchers Transport opent nevenvestiging in Gieten Wethouder Co Lambert, Aaldert Kuipers, Jaap Wigchers, Hedy Smit-Wigchers en wethouder Henk Heijerman (foto: Gemeente Aa en Hunze)

GIETEN - Het transportbedrijf Wigchers uit Schoonoord begint een nevenvestiging op bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten.

Wigchers Internationaal Transport en de gemeente Aa en Hunze hebben daarover overeenstemming bereikt. De nieuwe vestiging in Gieten wordt de uitvalsbasis voor een aantal vrachtwagens en chauffeurs.



Centrale ligging

De hoofdvestiging van Wigchers blijft in Schoonoord. Op het terrein in Gieten komt naast een stallingsruimte voor de vrachtwagens ook een loods met kantoor en kantineruimte.



Wigchers kiest voor het bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten vanwege de goede bereikbaarheid door de directe nabijheid van de N34 en N33. Ook speelt de centrale ligging van Gieten in Noord-Nederland een rol.



Bietentransport

Het transportbedrijf van Wigchers heeft een lange historie. Momenteel staat de vierde generatie aan het roer. Het bedrijf zit onder meer in het bietentransport. Wigchers heeft vaste mensen in dienst, maar leidt ook jongeren op tot planner, monteur of chauffeur.