Drentse politiek: Gaswinning Drenthe mag niet omhoog Overzicht van gasvelden (foto: archief RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De gaswinning in Drenthe mag niet omhoog nu die in Groningen omlaag gaat. En er moet snel één gelijke regeling komen voor iedereen die schade heeft door gaswinning, ook bij de kleine Drentse gasvelden.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De ChristenUnie dient daarover vandaag een motie in bij Provinciale Staten. Alle andere partijen willen die motie volgens CU-fractievoorzitter Bernadette van den Berg gaan steunen.



Van den Berg: "De vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning in de kleine velden in Drenthe of tot verhoging van de maximaal toegestane opslagcapaciteit in de gasopslag in Langelo. In de brief van minister Wiebes over de vermindering wordt er met geen woord gerept over wat dat betekent voor andere gasvelden. Ik wil zekerheid voor Drenthe dat er hier niet meer uit de grond gehaald gaat worden of moet worden opgeslagen."



Rechtsbescherming

Tweede punt van de motie: Voor alle inwoners van Nederland, waaronder Drenthe, die schade lijden door gaswinning moeten dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid krijgen tot die rechtsbescherming.



Schadeprotocol

Ten derde wil de Drentse politiek dat er zo snel mogelijk een schadeprotocol komt voor de mijnbouwschade door gaswinning uit de kleine velden. Van den Berg: "Daar hebben we er veel van en ook nog in exploitatie door niet alleen de NAM maar ook Vermillion."



Hoe de ChristenUnie en de rest van Provinciale Staten aankijken tegen de mogelijke proef om een nieuw schadeprotocol te maken aan de hand van de aardbevingsschade door gaswinning in Zuidlaren is nog niet duidelijk. "Ik wil eerst vragen stellen aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Als de mogelijkheid er is dat de proef slaagt en dat snel een nieuwe schaderegeling voor heel Nederland oplevert dan is dat misschien beter dan dat we de wet moeten veranderen. Want dat gaat jaren duren." Van den Berg doelt hiermee op de wettelijke uitzonderingspositie die Groningen heeft: de omgekeerde bewijslast.



Signaal afgeven

"Bovenal willen we vandaag een signaal aan Den Haag afgeven. Daar is weer een gasdebat. Het is goed dat er nu maatregelen komen voor Groningen, maar Drenthe mag niet vergeten worden. Gebeurt dat wel, dan krijgen ze last van ons", zo besluit de ChristenUnie-fractievoorzitter. "Ik ken mensen in Langelo die al sinds de winter van 2014/2015 schade hebben en nog steeds zitten te wachten. Dat kan niet."