Hoogeveen moet maakstad nummer één worden met ruimte voor Tesla

HOOGEVEEN - Hoogeveen moet maakstad nummer één van het noorden worden. Want Hoogeveen heeft een geschiedenis in de maakindustrie en de opleidingen. En de nieuwe fabriek van Tesla moet ook maar in Hoogeveen komen, wil het CDA in Hoogeveen.

CDA-raadslid Erik-Jan Kreuze: "We hebben veel bedrijven in de maakindustrie, en we hebben er ook veel gehad, zoals Philips. Fokker is er gelukkig nog als belangrijke speler. En we hebben genoeg VMBO- en MBO-opleidingen. Als je het niveau van de toekomstige leerlingen omhoog weet te brengen naar MBO-plus dan heb je het belangrijkste wat de maakindustrie nodig heeft: technische handjes.""Natuurlijk zal de robotisering in de maakindustrie niet aan Hoogeveen voorbij gaan. Scholen en bedrijven gaan al aan de slag met een IT Academie. Als je dat van de grond krijgt, heb je de ideale werknemers voor de toekomstige maakindustrie: ICT'ers met technische kennis", zegt Kreuze.Het CDA-raadslid ziet het al helemaal voor zich: "De universiteiten van Groningen en Twente zitten vol mensen met ideeën. Laat ze het daar maar bedenken. Hoogeveen heeft al sinds jaar en dag een sterke maakindustrie. Wij doen de productie wel. Bovendien ligt Hoogeveen centraal en is de plaats goed bereikbaar. Zeker wanneer het lukt om een snelweg tussen Twente en Hoogeveen aangelegd te krijgen." Dat is ook een van de wensen van het CDA.Uiteindelijk wil Kreuze Hoogeveen als maakstad op de kaart te houden. Nu zou bijvoorbeeld Tesla binnengehaald kunnen worden. Op de vraag aan Kreuze of dat wel realistisch is, aangezien heel Noordwest Europa op Tesla aast, is hij resoluut: "Doe maar een stukje van de Tesla-taart, een deel maak-industrie of toelevering dus." Bovendien denkt Kreuze dat als je je in de kijker speelt als mogelijke vestigingsplek voor grote bedrijven als Tesla, ook andere bedrijven misschien interesse hebben.Hoogeveen heeft de afgelopen twintig jaar tevergeefs veel moeite gedaan om grote bedrijven te trekken. Onderhandelingen met onder meer zuivelgigant A-Ware ketsten af. De melkverwerker ging naar Heerenveen omdat daar de kosten van de grond goedkoper waren. Verder bedacht Hoogeveen het grote bedrijventerrein Riegmeer , dat na 17 jaar nu nog steeds alleen uit weilanden bestaat.Toch is Kreuze niet somber over het aantrekken van toekomstige bedrijven. Hoogeveen kon financieel destijds niet veel betekenen voor bedrijven die zich mogelijk wilden vestigen. Dat kan nu misschien wel.Om te kijken wat er nodig is om Hoogeveen als maakstad op de kaart te houden, organiseert het CDA op 12 februari een inspiratie- en discussieavond met ondernemers. Gerard de Boer van Top Dutch en directeur Mischa Baert van Fokker zullen op deze avond spreken. En dan staat er ook een Tesla voor de deur.