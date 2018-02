Raad Coevorden: Schort uitzetting Afghaans gezin uit Aalden op

COEVORDEN - Het Afghaanse gezin Haidari uit Aalden zou voorlopig niet het land uitgezet mogen worden. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad van Coevorden. De PvdA diende daarvoor vanavond een motie in.

In de motie wordt burgemeester Bert Bouwmeester opgeroepen om er bij de staatssecretaris op aan te dringen om de familie Haidari voorlopig niet terug te sturen naar hun vaderland Afghanistan. De PvdA wees er op dat dit land niet veilig is en dat Nederland als enige land nu mensen naar dit land terugstuurt.Alle fracties steunden het voorstel van de PvdA, met uitzondering van de VVD. PvdA en VVD vlogen elkaar flink in de haren. De VVD noemde de motie 'sympathiek', maar volgens fractievoorzitter Laurent Zeegers gaat de gemeenteraad niet over landelijk beleid. "We hebben onze fractie in de Tweede Kamer gevraagd actie te ondernemen. Maar er worden volgens ons geen mensen naar onveilige landen gestuurd."Die opmerking schoot PvdA’er Joop Slomp, de indiener van de motie, in het verkeerde keelgat. "U kunt toch niet met droge ogen beweren dat Afghanistan een veilig land is?", zo zei hij in de richting van Zeegers. Slomp vond dat de VVD te veel laat beïnvloeden door de PVV en het Forum voor Democratie. "Ik had meer menselijkheid van u verwacht." Zeegers noemde die opmerking een stoot onder de gordel.Leerlingen van het Esdalcollege in Oosterhesselen voerden onlangs nog actie om de uitzetting van de gezin Haidari, dat sinds drie jaar in Nederland woont, te voorkomen. De 13-jarige Atena Haidari zit op deze school.Wethouder Joop Brink zei dat juristen van de gemeente bekijken of de procedures zorgvuldig zijn doorlopen en of er nog mogelijkheden zijn. "De raad kan er vanuit gaan dat we ons best doen."