Schuurwoningen Paterswolde mogen er komen, al heeft raad liever natuur

TYNAARLO - Op het nippertje stemde de raad van de gemeente Tynaarlo vanavond voor het plan om tien villa's te bouwen bij Paterswolde.

Het gaat om tien grote schuurwoningen, die goed moeten passen in het landschap. De woningen moeten verschillend zijn, mogen geen invloed hebben op de omgeving en zijn energieneutraal.Nadat elke politieke partij, behalve GroenLinks, eerder nog positief was over dit plan, stemden Leefbaar Tynaarlo, PvdA en Gemeentebelangen vanavond ineens tegen. Ze zien liever dat dit stuk grond een natuurgebied wordt en willen dat de gemeente onderzoekt of ze daar samen met de provincie en Landschapsbeheer geld voor vrij kunnen maken. Zoiets zou zo'n anderhalf tot twee miljoen euro kosten."We wisten niet eerder van het bestaan van zo'n speciaal subsidiepotje", zegt Casper Kloos, van Leefbaar Tynaarlo. Hij hoopt dat de gemeenteraad dit idee, na de gemeenteraadsverkiezingen, toch nog voor elkaar kan krijgen.Het idee om de tien schuurwoningen te bouwen, komt van omwonende Tonnie Plas en architect Cor Kalfsbeek. De twee mannen bedachten dit plan samen om de komst van 77 recreatiewoningen tegen te gaan en zoveel mogelijk natuur terug te krijgen in het gebied.Jaren geleden gaf de gemeente Tynaarlo een vergunning om 77 recreatiewoningen te bouwen op de vroegere camping Schelfhorst. Wegens gebrek aan belangstelling zijn er nooit meer dan twee recreatiewoningen gebouwd, maar de vergunning ligt er nog steeds.Toen het stuk grond opnieuw te koop kwam te staan, vreesde omwonende Plas dat de recreatiewoningen er alsnog zouden komen. "Dat zou tamelijk rampzalig zijn," zegt Plas. Dat plan is na vanavond in ieder geval van tafel.