Schuur in brand in centrum van Zuidlaren De brand in een schuur in Zuidlaren (foto: Persbureau Meter) De brandweerkorpsen proberen het vuur onder controle te krijgen (foto: Van Oost Media) De schade na de brand (foto: Van Oost Media)

ZUIDLAREN - Midden in het centrum van Zuidlaren woedt een brand in een schuur. Het vuur werd rond 21.30 uur ontdekt aan de Brink Zuidzijde in het dorp.

De schuur staat achter een woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



De brandweerkorpsen van onder meer Zuidlaren en Annen proberen de brand te blussen.