Dames E&O uit beker na prima duel in Venlo De handbaldames van E&O liggen uit de beker

HANDBAL - Een stunt zat er net niet in, maar de handbaldames van E&O verlaten met opgeheven hoofd het nationale bekertoernooi. In de achtste finale bleek Handbal Venlo te sterk voor de dames uit Emmen: 28-24.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Bij rust leidde de nummer 5 van de eredivisie met 15-12 tegen het, in de competitie, nog altijd puntloze E&O. In de tweede helft kwam E&O sterk terug en werd het 19-19. Erop en erover lukte echter niet. In de slotfase herstelde de Limburgse club zich.



Hieronder alle uitslagen van vanavond:

Handbal Venlo - E&O 28-24 (15-12)

SEW - Borhave 21-25 (10-15)

DSVD - VZV 37-25 (16-9)

Aalsmeer - Geonius V&L 16-29 (10-18)

Quintus 2 - Dalfsen 27-36 (14-17)



Morgen:

Anytime Fitness BFC - Klink Nijland Kwiek



Donderdag:

Geel Zwart - Succes Schoonmaak VOC



21 februari:

Eurobottle Voorwaarts - Virto Quintus