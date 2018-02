Fledderus nieuwe technisch manager Heracles

VOETBAL - Mark-Jan Fledderus krijgt door het vertrek van Nico-Jan Hoogma, de nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB, een nieuwe functie bij Heracles Almelo.

De Coevordenaar, die afgelopen jaar een punt zette achter zijn actieve loopbaan, wordt met ingang van 1 maart technisch manager."Het is snel gegaan", zegt Fledderus op de website van de club. "Na mijn voetbalcarrière kreeg ik van de club de kans om me als directieassistent verder te ontwikkelen. Nu is er het vertrouwen in mijn nieuwe rol als technisch manager. Daar ben ik de club dankbaar voor."Hoogma werkte bij Heracles als algemeen directeur en die functie wordt overgenomen door Rob Toussaint. Hij was al commercieel directeur en werkte de afgelopen jaren intensief samen met Hoogma.