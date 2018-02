Deel dit artikel:











Discussie over bibliotheken Tynaarlo 'een wanvertoning' Over drie jaar wordt er bezuinigd op de bibliotheken (Foto: Pixabay)

VRIES - Het had een simpele discussie over de toekomst van de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo moeten worden. Maar tijdens de raadsvergadering ontaardde het debat in breed gedeelde kritiek op wethouder Mirjam van Dijk (D66).

Geschreven door Marjolein Knol





Vanavond lagen de toekomstvisie en de meerjarenbegroting van de drie bibliotheken in Tynaarlo voor aan de raad. Over drie jaar wordt er bezuinigd op de bibliotheken.



Spervuur aan vragen

Waar is de gemeentelijke visie?, vroeg de VVD zich af. "Waarom ligt dit stuk überhaupt voor aan de raad?", wilde raadslid Dick Oele van GroenLinks weten. Volgens de wethouder had de raad daar zelf om gevraagd.



Na een ongemakkelijke stilte volgde een schorsing waarin de fractievoorzitters met elkaar overlegden. Zij besloten uiteindelijk unaniem om de toekomstvisie van de drie bibliotheken aan te nemen. Zonder inhoudelijk te reageren, terwijl de wethouder daar expliciet om had gevraagd.



'We moeten ons rot schamen'

"We moeten ons als raad en college rot schamen richting onze inwoners," zei raadslid Kardol van D66 (dezelfde partij als de wethouder). "Ik vond het een behoorlijke wanvertoning."



Wethouder Van Dijk haalde na de raadsvergadering lachend haar schouders op. "Het is een ingewikkeld dossier en de verkiezingen komen eraan. Als college moet je daar rond deze tijd helaas rekening mee houden."



