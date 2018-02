Deel dit artikel:











Dode bij woningbrand in Norg [update] De brandweer had het vuur snel onder controle (foto: Van Oost Media) Brand aan de Asserstraat in Norg vanmorgen (foto: Van Oost Media)

NORG - Bij een woningbrand in Norg is vannacht een 65-jarige vrouw om het leven gekomen.

De brandweer werd rond 01.00 uur gealarmeerd voor een brand in het voormalige gemeentehuis aan de Asserstraat, de vlammen sloegen toen al uit het pand. Volgens degene die de brandweer belde was er mogelijk nog iemand binnen, een andere bewoner had zichzelf al in veiligheid gebracht.



De brandweer had het vuur snel onder controle en haalde een persoon uit het brandende huis, maar die was toen al overleden.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.