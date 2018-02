Deel dit artikel:











IJsbaan in Noordlaren is open: 'We gaan er een mooie dag van maken' IJsmeester Gezienus van Iren wil er een mooie dag van maken (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) De ijsvloer in Noordlaren (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) De ijsvloer in Noordlaren (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

NOORDLAREN - De schaatsen kunnen nu echt uit het vet. De ijsbaan in Noordlaren is om negen uur vanmorgen geopend, meldt ijsmeester Gezienus van Iren.

De leden van ijsvereniging De Hondsrug hebben afgelopen nacht hard gewerkt om een mooie ijsvloer aan te leggen. Maar de temperaturen vielen toch een beetje tegen.



'Mooie dag'

"Er ligt nu twee centimeter. Dat is te weinig voor een marathon, maar we gaan er vandaag een mooie dag van maken", zegt Van Iren. "Het moet natuurlijk wel zo hard gaan vriezen als is voorspeld. Vannacht was het -4 of -5. Die voorspelde -8 heb ik hier niet gezien", zegt de ijsmeester.



Volgens hem is het al aan de late kant voor een eventuele marathon. "In de februarimaand heeft de zon al weer meer kracht."



Eerste schaatsers

Voor negen uur al verzamelden de eerste schaatsers zich op de baan achter de voormalige school in Noordlaren. "Het ijs ligt er geweldig bij en er is nu nog bijna niemand, dus dat is perfect", zegt een fanatieke schaatser uit Haren.