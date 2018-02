IJsbaan in Veenoord hoopt morgen open te kunnen

VEENOORD - De hele nacht heeft de ijsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord gewerkt om een mooie ijsvloer neer te leggen, maar de baan kan nog niet open.

"De ijslaag is nu nog te dun", zegt voorzitter Margriet Sieben. "We gaan aankomende nacht weer de hele nacht bezig en hopen dan morgen open te kunnen."Daarbij hopen ze in Veenoord dat de zon niet te fel gaat schijnen. "Die is in februari best wel krachtig. Het kan dan zo zijn dat het ijs weer weg is als hij fel gaat schijnen."De ijsbaan in Noordlaren ging vanochtend open. Daar ligt nu een ijslaag van twee centimeter."Het ijs is hier nog te dun", zegt Sieben. Dat heeft onder meer met de ondergrond van de baan in Veenoord te maken. Daar liggen sintels, waardoor er meer nodig is om een ijsvloer te leggen. De baan in Noordlaren heeft een betonnen ondergrond, waardoor dat iets gemakkelijker gaat.