Stelling: Het is terecht dat er ook dienstplicht voor vrouwen is

ASSEN - Mocht de dienstplicht weer worden ingevoerd, dan zijn de vrouwen in Nederland ook verplicht om hun land te dienen.

Dat meldt het NRC . Op dit moment is de actieve dienstplicht nog niet van kracht. Deze bestaat wel, maar de opkomstplicht is sinds 1997 opgeschort. Mocht deze weer worden ingevoerd, dan zullen ook vrouwen, vanaf zeventien jaar, een oproep krijgen van Defensie.Het idee achter de wijziging is dat Nederland streeft naar gelijkheid tussen man en vrouw. Om dit door te trekken, moeten vrouwen net als het andere geslacht in militaire dienst. Minister-president Mark Rutte: "Bij gelijke rechten horen gelijke plichten".Wat vind jij? Is het goed dat er ook in dit geval geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, of slaat de overheid nu door?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren ging de stelling over de griepprik voor leraren: Leraren moeten verplicht een griepprik krijgen . In totaal stemden er 2.068 mensen. 72 procent van hen was het oneens met de stelling.