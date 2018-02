Verdachten drugslab in boerderij Karst op vrije voeten

ARNHEM/ZUIDWOLDE - Twee mannen die verdacht worden van de productie van drugs in de boerderij van de muzikale familie Karst in Zuidwolde, zijn voorlopig op vrije voeten.

De rechter oordeelde dat de mannen van 29 en 41 jaar uit Arnhem en Wageningen buiten de cel mogen wachten op de behandeling van hun rechtszaak. Een derde verdachte, een 56-jarige man uit Arnhem, zit nog steeds vast.De mannen die nu op vrije voeten zijn, moeten zich wel aan allerlei regels houden. Zo moeten ze zich regelmatig melden bij de reclassering.De recherche Gelderland-Midden rolde het drugslaboratorium eind oktober op aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde. De drie verdachten werden op heterdaad betrapt bij het maken van synthetische drugs. In totaal hadden de mannen ruim 250 liter aan grondstoffen voor het maken van drugs in bezit. De politie vond bij de 56-jarige Arnhemmer ook nog een kilo amfetamine en een kilo hennep.De vader van zanger René Karst verhuurde het pand, honderden meters van de doorgaande weg, aan de verdachten. Het pand staat te koop sinds de ouders van zanger René Karst verhuisden naar een appartement in Hoogeveen. De familie Karst liet in november weten dat 'ze zich rot geschrokken zijn' door de ontmanteling van het lab.Advocaat Charles Starmans, die de 29-jarige verdachte bij staat, stelt dat slordigheid van het Openbaar Ministerie een rol speelt bij het voorlopig vrijlaten van de verdachten. "De dossiers van mijn client zijn pas vrijdag verstuurd en ik heb ze nog steeds niet ontvangen", aldus Starmans. "Ik heb daar bij de rechter melding van gemaakt, want zo kan ik de zaak niet goed voorbereiden."Het Openbaar Ministerie ontkent dat er sprake is van slordigheid. "We willen dat advocaten en zo actueel mogelijk dossier hebben. Het is onduidelijk waarom de stukken niet zijn aangekomen, maar waarschijnlijk kunnen wij daar niet veel aan doen", aldus Tineke Zwart van OM Oost-Nederland.Het is nog niet bekend wanneer de rechter de zaak inhoudelijk behandeld.