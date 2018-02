Verbazing over doodlopende rondweg in Hollandscheveld

HOLLANDSCHEVELD - Deze maand gaat de schop de grond in voor de aanleg van de rondweg om Hollandscheveld. Een langgekoesterde wens van velen. Toch kijkt D66 met een kritisch oog naar de ontwikkelingen.

Op 23 januari werden bewoners ingelicht tijdens een informatieavond . D66 is van mening dat het verschil tussen de gegeven informatie van toen en de inspraakronde in april vorig jaar wel erg groot is."In april 2017 vond ik die informatie met drie A4'tjes eigenlijk al aan de magere kant", zegt Johannes Prakken, fractielid van D66. "Toen werd alleen duidelijk waar de gemeente de weg zal aanleggen. En als ik kijk welke informatie nu beschikbaar is, kun je alleen maar concluderen dat het toen beter moest. Zo is de nieuwe rondweg niet bereikbaar vanaf de kruising Albartsweg-Langedijk. Dat had in april 2017 zeker bekend moeten zijn."Ook is de partij verbaasd dat de rondweg voorlopig doodlopend lijkt te worden. De gemeente Hoogeveen legt de aansluiting van de rondweg op de Riegshoogtendijk in 2018 nog niet aan omdat het bestemmingsplan dit nog niet toestaat. D66 maakt hier uit op dat de planning op dit punt onder de maat is.