Grootste zonnepark van Drenthe is af Het grootste zonnepark van Drenthe is geopend (foto: Statkraft) De aanleg van het zonnepark (foto: Statkraft)

EMMEN - Zonnepark Lange Runde in Barger-Compascuum wordt vandaag officieel geopend.

Het park is het grootste in onze provincie en genereert elektriciteit voor zo'n 4.000 huishoudens. Het park bestaat uit 118.200 zonnepanelen en beslaat een stuk grond van 17 hectare dat is geleased van de gemeente Emmen.



In december 2015 maakte de gemeente Emmen afspraken over zonne-energie. De opening van zonnepark Lange Runde is daarvan het eerste concrete resultaat. Het park is gebouwd door het Noorse energiebedrijf Statkraft; Europa’s grootste producent van groene elektriciteit.