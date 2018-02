Deel dit artikel:











Het nieuws in 1 minuut: 7 februari In Noordlaren kunnen ze het ijs op (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp)

De ijsbaan in Noordlaren is geopend. Vanochtend om 9 uur stonden de eerste schaatsers al te trappelen. In het nieuws in een minuut van 7 februari is te zien hoe ze hun eerste rondjes schaatsen. Verder ook aandacht voor de brand in het voormalige gemeentehuis van Norg. Daarbij kwam een 65-jarige vrouw om het leven. En wat de ChristenUnie betreft moet er snel een gelijke regeling komen voor iedereen die schade heeft door gaswinning.