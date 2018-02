Deel dit artikel:











Automobiliste belandt in sloot in Schoonloo De automobiliste is met onbekend letsel naar het ziekenhuis (foto:Van Oost Media)

SCHOONLOO - Op de N376 bij Schoonloo is een vrouw in de sloot geraakt na een botsing met een tegenligger.

De vrouw wilde afslaan en zag de tegemoetkomende auto over het hoofd. Zij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Assen gebracht.



De man in de andere auto is met de schrik vrijgekomen.