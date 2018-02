Platform Mijnbouwschade wil vooral gesprekspartner zijn

GROLLOO - In Grolloo wordt vanavond Platform Mijnbouwschade geopend. Doel: een goed schadeprotocol ontwikkelen voor mensen met aardbevingsschade.

"We gaan inventariseren wat het aantal schadegevallen in Drenthe is - maar ook erbuiten - en we willen kijken wat we voor die mensen kunnen doen", zegt voorzitter Ab Bruintjes."Mijnbouwschade beperkt zich niet tot de provinciegrens. Waarom zouden we alleen iets doen voor Drenthe? Dan moeten bijvoorbeeld Friesland of Overijssel helemaal opnieuw beginnen", meent Bruintjes.Het Platform Mijnbouwschade moet vooral een gesprekspartner zijn voor mensen met schade. Bruintjes: "Ik zie onszelf nog niet zo snel op de trekker naar Den Haag gaan."Volgens Bruintjes zijn er in Drenthe zo'n 500 tot 600 schadegevallen bekend, sinds een aardbeving bij Roswinkel in 1997.Gisteren werd bekend dat het Drents Gasberaad er niet komt. Dit had een vereniging moeten worden waarin mensen met schade samen konden optrekken om hun gelijk te krijgen bij de NAM.'Heel jammer', noemt Bruintjes het niet door gaan van het Gasberaad. "Vorige week hebben we met de mensen van Leefbaar Tynaarlo om tafel gezeten en een intentieverklaring getekend. Maar Leefbaar Tynaarlo wilde om moverende redenen toch liever apart iets oprichten. Gistermiddag hoorde ik dat het Drents Gasberaad 'on hold' is gezet. Dat vond ik heel erg jammer", reageert Bruintjes.