Meeste hardrijders geflitst in Assen De meeste boetes voor snelheidsovertredingen zijn vorig jaar uitgedeeld in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De meeste boetes voor snelheidsovertredingen zijn vorig jaar uitgedeeld in Assen. Ruim 13.000 mensen werden geflitst bij de flitspaal langs de Vaart, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Ook de flitspalen langs de N852 in Hoogeveen en langs de N857 in de gemeente Borger-Odoorn doen 'goede zaken'. Daar zijn respectievelijk ruim 12.000 en 10.000 auto's geflitst. In totaal zijn vorig jaar een dikke 50.000 snelheidsboetes uitgedeeld.



Ook deelde het CJI nog eens ruim 1.600 boetes uit aan mensen die door rood licht reden. Ook hier spande Assen de kroon. Bij de Europaweg werden afgelopen jaar 745 weggebruikers geflitst.