Deel dit artikel:











Emmenaar krijgt 40 uur taakstraf voor tweetal mishandelingen Een Emmenaar is voor twee mishandelingen veroordeeld (foto:pixabay.com

ASSEN/EMMEN - Een 41-jarige Emmenaar is voor een tweetal mishandelingen veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. In september vorig jaar mishandelde de man zijn toenmalige vriendin. Een maand later sloeg hij tijdens het uitgaan een plaatsgenoot tegen het hoofd.

De Emmenaar bezocht in oktober met vrienden een feest. Daar maakte een plaatsgenoot een opmerking over zijn huidskleur. “Vrienden trokken me mee. Toen we later naar huis gingen, bleek ik iets vergeten te zijn. Ik ging terug. Dezelfde man als eerder die avond kwam in een vechthouding op mij af. Voordat ik het wist waren we aan het vechten.”



Geperforeerde trommelvlies

Het slachtoffer beweert vanuit het niets een harde knal op zijn hoofd te hebben gekregen. Hij hield er een geperforeerde trommelvlies aan over en heeft nog regelmatig last van pijnscheuten in het oor en van evenwichtsstoornissen.



Een maand eerder deed de toenmalige vriendin van de 41-jarige Emmenaar al aangifte tegen hem, ook vanwege mishandeling. De man gaf in de rechtbank in Assen aan dat haar verhaal 'echt niet klopt'. Volgens de ex-vriendin heeft de man haar aan haar haren getrokken, tegen de vloer gegooid en in het gezicht geslagen. “Dat is echt niet waar. Ze was boos en wilde de wc binnenlopen. De deur was alleen nog niet helemaal open. Ze klapte er zo tegenop. Ik snap echt niet waarom ze aangifte heeft gedaan.”



Niet ongeloofwaardig

De rechter noemde de verklaring van de man 'niet bij voorbaat ongeloofwaardig'. Als reden hiervoor noemde hij onder meer het ontbreken van een medische verklaring. De rechter vond beide mishandelingen voldoende bewezen, maar dacht anders over het slaan in het gezicht van de vrouw.



De Emmenaar moet nu een werkstraf van 40 uur uitvoeren. Eerder zat hij al 17 dagen in voorarrest. Daarnaast legde de rechtbank hem een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 90 dagen met een proeftijd van 2 jaar. “U hebt duidelijk een stok achter de deur nodig, zodat u uzelf niet weer in een situatie brengt waarbij u uw vuisten gebruikt.”



Proeftijd

De man moet verder zijn plaatsgenoot een schadevergoeding van bijna 900 euro betalen. Ook moet hij een geldboete betalen van 250 euro omdat hij nog in zijn proeftijd liep vanwege een eerdere veroordeling. “Een gewaarschuwd mens telt voor twee”, gaf de rechter de Emmenaar mee. “U had echt beter moeten weten.”