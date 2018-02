Erectiepilverdachten Klazienaveen blijven langer vastzitten

DEN HAAG/KLAZIENAVEEN - De man en vrouw die vorige week werden opgepakt in Klazienaveen blijven twee weken langer vastzitten.

De 44-jarige vrouw en de 48-jarige man worden verdacht van handel in het verboden erectiemiddel kamagra en van het witwassen van geld. De politie uit Den Haag deed vorige week woensdag een inval aan de Pollux in Klazienaveen.De Haagse agenten stuitten op de internetadvertentie van de twee en startten een onderzoek. De website van de verdachten is inmiddels niet meer in de lucht. Kamagra is een medicijn dat vergelijkbaar is met het bekende Viagra. Het helpt mannen die last hebben van erectieproblemen. De medicijnen zijn alleen legaal te verkrijgen op recept van een arts.