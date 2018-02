Zonneschijn maakt einde aan schaatspret in Noordlaren

NOORDLAREN - De zon schijnt en dat is funest voor het ijs in Noordlaren.

IJsmeester Gezienus van Iren zegt dat de halve ijsbaan nu is gesloten, omdat het ijs te veel is gesmolten. "Het ijs is nu te broos. Maar er zijn nog wel wat kinderen aan het schaatsen", aldus de ijsmeester van De Hondsrug in Noordlaren.Vanavond gaan de mannen van de ijsclub opnieuw met trekker en giertank de baan op, om laagjes water over de baan te sproeien. Van Iren: "Er is matige vorst voorspeld. Dus we gaan gewoon weer aan de slag."Vanmorgen om negen uur ging de ijsbaan achter de voormalige school in Noordlaren open . Ondanks dat het minder hard vroor dan verwacht, lag er een mooi laagje ijs voor recreatieve schaatsers.Intussen is natuurlijk de strijd om de eerste marathon op natuurijs weer losgebarsten. Vier ijsclubs lijken op de primeur te azen, waaronder Noordlaren, maar ook Veenoord. Verder doen de banen in Haaksbergen en Arnhem mee aan de strijd om de eerste marathon."Alle vier de banen zijn aardig op weg'', zegt competitieleider marathon Willem Hut van schaatsbond KNSB. "Maar ik had gehoopt deze woensdagochtend al ergens ijs te kunnen meten en zover is het helaas nog niet." De ijsvloer moet 3 centimeter dik zijn; pas dan mag het schaatspeloton los. Noordlaren had vorige winter de primeur op 18 januari.