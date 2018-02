Stopzetten uitkering hakt er flink in

ASSEN - De 53-jarige man uit Assen die vorige week met een hakbijl de ramen van Werkplein Drentsche Aa in Assen kapot heeft geslagen was boos omdat zijn uitkering was stop gezet.

Dat zegt directeur Arjan Schonewille van de sociale dienst van Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo."Wij betalen altijd uit op het eerste van de maand en deze keer heeft deze meneer niks gekregen omdat zijn uitkering is stopgezet en daar was hij boos over. Het lijkt er wel op dat hij heeft gewacht totdat iedereen weg was en daar zijn we heel blij mee", aldus Schonewille, die verder niet wil ingaan op de reden waarom de man geen uitkering meer krijgt.Schonewille heeft aangifte gedaan tegen de man en verwacht dat de zaak nog wel een staartje krijgt. "De man heeft een gebouwverbod gekregen en alle diensten richting hem hebben we opgeschort. Als de man toch weer met ons in contact wil komen zal er eerst een ordegesprek plaatsvinden."