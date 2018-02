Deel dit artikel:











GroenLinks Tynaarlo trekt wethouder van buiten de provincie aan Oetra Göpal is deze week gepresenteerd als wethouderskandidaat in de gemeente Tynaarlo (Foto: Marloes Kuipers) Oetra Göpal was acht jaar wethouder in de gemeente Hoogezand-Sappemeer (Foto: Marloes Kuipers)

VRIES - Oud-wethouder Oetra Göpal van Hoogezand-Sappemeer is voorgedragen als wethouderskandidaat in de gemeente Tynaarlo.

Göpal was acht jaar wethouder namens GroenLinks in de Groningse gemeente. Ze had onder meer financiën en later sociaal domein en milieu in haar portefeuille. Na de herindeling was Göpal op zoek naar een nieuwe gemeente.



"Het is een intelligente en spontane dame," zegt GroenLinks fractievoorzitter Klaas Kuipers. "Het klikte gelijk."



GroenLinks heeft zelf niet genoeg jonge en ervaren kandidaten op de lijst staan die de functie kunnen uitoefenen. Zo zijn raadsleden Klaas Kuipers en Willem van der Meij al met pensioen en zien ze een fulltime baan op hun leeftijd niet meer zitten. "De rest van de fractie is te jong en onervaren," aldus Kuipers.



Als Göpal daadwerkelijk wethouder wordt, zal ze verhuizen naar de gemeente Tynaarlo.