Inbreker uit Assen heeft 'slecht verhaal': 6 maanden gevangenisstraf Een man uit Assen moet een half jaar de gevangenis in voor het plegen van een inbraak (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 60-jarige Assenaar moet een half jaar de gevangenis in voor het plegen van een woninginbraak in Hoogeveen. De man beweerde slechts op bezoek te zijn bij een vriendin in de buurt, maar kon geen naam en adres geven. Wel werd er op de plaats delict een schoenspoor van hem gevonden.

In april vorig jaar kreeg de politie een melding dat er twee mannen met mutsen op in en rondom de Ruysdaelstraat in Hoogeveen liepen. Ter plekke werd de 60-jarige Assenaar aangetroffen, net als een 24-jarige man uit Hoogeveen. De Assenaar had handschoenen aan, een zaklamp bij zich en een voorwerp in zijn hand. Toen de politie hem aansprak rende hij weg.



Bedreigend

In een woning in de straat bleek te zijn ingebroken. Een kluis vanuit de kelder werd mee naar buiten genomen. Na zijn aanhouding vertelde de Assenaar op bezoek te zijn geweest bij een vriendin. "Haar ex zou wat spulletjes komen ophalen, dus het leek me verstandig dat ik even wegging. Er kwamen mij allemaal mannen tegemoet. Dat vond ik bedreigend overkomen. Ik dacht dat haar ex of zo mij stond op te wachten. Daarom ben ik gaan rennen. Dat andere is voor 100 procent niet waar."



'Slecht verhaal'

De rechter noemde de verklaring van de Assenaar een 'slecht verhaal'. "U hebt geen naam en geen adres. Het is niet te verifiëren." In de kelder van de woning werd een schoenspoor veiliggesteld, dat overeenkwam met de zool van de linkerschoen van de Assenaar. Daarnaast werd vlak naast de plek waar de man werd aangehouden de schroevendraaier gevonden die gebruikt is om binnen te komen.



'Ontkennende houding'

In 2002 werd de 60-jarige man nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor een serie inbraken. Nu moet de man voor een half jaar de gevangenis in. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. "Ik zie geen reden voor matiging of een voorwaardelijke straf. U hebt een raar verhaal over wat u daar deed en uw volstrekt ontkennende houding helpt ook niet."