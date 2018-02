Deel dit artikel:











Waar is ROEG!? Natte voeten in het Deurzerdiep Loes en boswachter Kees van Son komen deze beversporen tegen (Foto: RTV Drenthe)

Laarzen aan deze week, want ROEG! is deze week in het Deurzerdiep. In dit natte gebied, nemen Loes en boswachter Kees van Son een kijkje bij een vistrap en zien ze de sporen van de bever.





Wil je zelf ook een kijkje nemen in het Deurzerdiep en zien waar Loes en boswachter Kees precies waren? Op het kaartje hieronder kun je precies zien waar we deze week allemaal geweest zijn. Klik op de locatie en je krijgt een filmpje te zien met een uitleg van de boswachter. Blijf wel altijd op de wegen en paden.



https://localfocus2.appspot.com/5a7c41706bafa " style="width:100%;" frameborder="0"> Dat het gebied nat is, is niet zonder reden. "Een paar jaar geleden is ervoor gezorgd dat de beek opnieuw meandert", legt boswachter Kees van Son uit. "Dat is gedaan, zodat het regenwater langer onderweg is naar de Waddenzee. En de bedoeling daarvan is dat de Groningers na veel regen droge voeten houden."