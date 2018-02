'Proces rond azc Oosterhesselen goed doorlopen'

OOSTERHESSELEN - De gemeente Coevorden kan positief terugkijken op het proces rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Oosterhesselen, concludeert een onafhankelijk onderzoeksbureau.

De onderzoekers geven aan dat het traject goed is doorlopen. Voor het onderzoek zijn alle betrokken partijen, zoals het COA en Plaatselijk Belang Oosterhesselen ondervraagd.Uit het onderzoek komt wel een aantal aanbevelingen naar voren. Zo zou de gemeente meer moeten openstaan voor de meningen van omwonenden van het asielzoekerscentrum.Het asielzoekerscentrum kwam er uiteindelijk niet , omdat het COA besloot dat de locatie niet meer nodig was. In het dorp zou een azc komen met tweehonderd plaatsen en een buffer voor nog eens tweehonderd plaatsen op het terrein van conferentieoord De Klencke. De plannen voor het azc stuitten op veel verzet.