Huis ter Hansouwe: Eeuwenoud huis met een bijzonder verhaal Huis ter Hansouwe is door de eeuwen heen vaak verbouwd (Foto: Het Drentse Landschap) Huis ter Hansouwe is door de eeuwen heen vaak verbouwd (Foto: Het Drentse Landschap)

In de Onlanden, tussen Peize en Eelde, staat Huis ter Hansouwe. Het huis staat er al sinds de Middeleeuwen en wordt nog steeds bewoond.

Het huis is vernoemd naar de familie die het huis heeft gesticht in de veertiende eeuw. De eerste bewoner was Johan ter Hansouwe uit 1376. Deze familie heeft drie generaties lang in het huis gewoond.



Bommen Berend

Huis ter Hansouwe heeft een bijzonder verhaal. In 1672 werd het aangevallen door Bommen Berend, de belegger van Stad Groningen.



"Het huis is toen afgebrand. Na de brand is het huis opnieuw met dezelfde materialen gebouwd", vertelt Jermo Tappel van Het Drentse Landschap.



Verbouwd

Het huis is de afgelopen jaren vaak aangepast. Zo is het omgebouwd tot een boerderij. Het huis is nog steeds bewoond en een deel van de oude stal wordt nu gebruikt als vakantiehuis.



"Vanaf het einde van de zeventiende eeuw is het stenen huis omgebouwd tot boerderij", weet Tappel. "Sindsdien is er veelvuldig uitgebreid, zoals de stal die in 1837 hier is neergezet."



Tappel vervolgt: "De schuur staat dwars aan de boerderij vast en is gemaakt met een gebintconstructie. Die zie je nog steeds, net als de lemen vloer. Ook zie je her en der veldkeien waar de gebinten van de vorige schuur hebben gestaan."