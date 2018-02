Snoeien met Landschapsbeheer Drenthe: 'Tot nu toe deed ik maar wat'

Een tiental liefhebbers van fruitbomen verzamelde zich zaterdag in de boomgaard van de familie Roorda in Eesergroen. Daar volgden ze de eendaagse cursus fruitboom snoeien van Landschapsbeheer Drenthe.

De cursus is erg leerzaam, vindt deelnemer Binne Roorda. "Ik wist al dat mijn snoeivaardigheden niet optimaal waren, maar zeker nadat we vanmorgen de theorie hebben gehad, weet ik dat ik de afgelopen jaren een heleboel fout heb gedaan."Hoogstamfruitbomen horen bij Drenthe. Ze stonden van oudsher bij erven van Drentse boerderijen. Vaak groeien er bijzondere rassen."Het zijn heel vaak oude streekrassen. Die hebben hun sporen in het verleden al verdiend en zeggen veel over de cultuur en het gebruik in het verleden. Ze zijn ook meer bestand tegen aandoeningen die in de streek gebeuren", legt Karin Edens van snoeibedrijf De Boomgaard uit.Roorda is in ieder geval tevreden over zijn deelname. "Tot nu toe deed ik maar wat, maar vanaf nu kan ik naar de toekomst van de bomen werken."Landschapsbeheer Drenthe houdt de komende tijd meerdere snoeicursussen. Meer informatie kun je hier vinden.