Tien jaar A37: hoe is de verdubbeling tot stand gekomen?

EMMEN/ZWARTEMEER - Tien jaar is 'ie nu klaar: de A37, de snelweg tussen Hoogeveen en de Duitse grens.

Vroeger was het hier zo smal dat je soms de spiegel even in moest klappen, anders werd 'ie er zo afgereden Chauffeur Hans de Bie

RTV Drenthe blikt deze week terug. Vandaag gaat het over de totstandkoming van de verdubbeling, want daar kwam heel wat bij kijken.En dat herinneren ex-wethouder Gezienes Evenhuis van de gemeente Emmen, voormalig directeur Ad Bos van transportverzekeraar TVM en oud-minister Hanja Maij-Weggen uit Klazienaveen zich maar al te goed."Eind jaren '90 werd er al over gesproken en in 2008 was de weg klaar", zegt Evenhuis. "Dat zat 'm er in dat de weg eerst op de landelijke planning moest komen. En er zijn wel meer regio's die zo'n verdubbelde weg wilden."Veel lobbyen, en een grootse campagne werd opgezet. Ook werd er veel met de regio's Coevorden en Hoogeveen samengewerkt. Ook het bedrijfsleven speelde een grote rol. Voor het eerste gedeelte van de verdubbeling, tussen Hoogeveen en knooppunt Holsloot, werd een bijdrage vanuit het bedrijfsleven verwacht."We hadden de formule bedacht", vertelt oud-directeur van TVM, Ad Bos, "dat het bedrijfsleven tien procent moest bijdragen. Dat was redelijk uniek in die tijd."Bos zat namens het bedrijfsleven om de onderhandelingstafel. "Uiteindelijk hebben 47 bedrijven bijgedragen."De verdubbeling van de weg was hard nodig. "Wij vonden dat Emmen moeilijk bereikbaar was", legt Evenhuis uit. Ook gebeurden er veel dodelijke ongevallen op de, toen nog, N37. "Het was een gevaarlijke weg.""Je zat met die aansluiting met Duitsland", vertelt Bos. "Die was niet goed. Het had ook een internationale betekenis want het is de verbinding naar Scandinavië.""Vroeger was het hier zo smal", vertelt chauffeur Hans de Bie, terwijl hij op de weg rijdt, "dat je soms je spiegel even in moest klappen, anders werd 'ie er zo afgereden.""Ik kan me er niet heel veel van herinneren", vult chauffeur Wichert van Bethem aan. "Maar het was een slingerweg. Echt een karrenspoor."Het was uiteindelijk oud-minister Hanja Maij-Weggen van het CDA die vanuit Den Haag groen licht gaf. "Onder mijn voorgangster, Neelie Kroes, was vrijwel het hele budget voor infrastructuur naar de Randstad gegaan. Ik had daar veel klachten vanuit de rest van het land over gehoord."Maij-Weggen wilde direct bij haar start als minister van Verkeer en Waterstaat projecten buiten de Randstad opstarten. "Natuurlijk vonden de Haagse ambtenaren, die allemaal in de Randstad werkten en woonden, dat geen goed idee. Maar ik heb die lijn wel doorgezet. Zo kwam ook de A37 in beeld. Mijn Drentse roots hebben zeker meegespeeld.""Zij kende die weg. En wist hoe die erbij lag toen hij niet verdubbeld was", zegt Bos over Maij-Weggen."Het zou absurd zijn dat de verdubbeling enkel te wijten is aan het feit dat zij hier vandaan kwam", reageert Evenhuis. "Maar het voordeel is dat ze de regio en de afstanden kent. En weet waar je het dan over hebt."Het gedeelte tussen Hoogeveen en Holsloot was als eerste aan de beurt. Vervolgens is de verdubbeling doorgetrokken tot aan de Duitse grens. "Het is echt de levensader van Drenthe", zegt Bos trots."Ik rij altijd met heel veel plezier op de A37", aldus Evenhuis lachend. "En je kan dan echt rijden. Je staat hier echt niet in de file."Een aantal viaducten en twee aquaducten zijn naar Maij-Weggen vernoemd, omdat zij ze mocht openen. "Misschien rij ik er met mijn kleinzoons nog eens een ritje langs. Dan weten ze dat hun oma niet heeft stilgezeten."Morgen meer over wat de weg de regionale economie heeft gebracht. In die aflevering kijken we met de transportsector en werkgeversorganisatie naar de A37.