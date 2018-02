Nicky Corts wint Vrouw in de Media Award 2017

HAVELTE - Met ruim 60 procent van de stemmen heeft Nicky Corts uit Havelte vanmiddag de Vrouw in de Media Award 2017 gewonnen. In totaal brachten 15.000 mensen hun stem uit.

Corts, eigenaresse van een publiciteitsbureau en pluimveehoudster, liet genomineerden als Vivianne Miedema en Abby Hoes achter zich."Ik ben in eerste instantie genomineerd omdat ik mij heb uitgesproken tijdens de fipronilcrisis afgelopen zomer. Ik vond die crisis behoorlijk overdreven allemaal. Paniek om niks, ik zou gerust bij een besmet bedrijf een eitje eten. Ik heb daarover een groot artikel voor Vrouw.nl (van De Telegraaf) geschreven", zegt Corts.De Vrouw in de Media Award is bedoeld om vrouwelijke experts en rolmodellen aan te moedigen om vaker op te treden in de media. Corts wil ook dat vrouwen zich meer profileren en dan met name in de media. Vanuit haar werk zoekt ze samen met haar klanten manieren om je te profileren. Volgens Corts is de Drentse vrouw veel te bescheiden. "En dat terwijl ze genoeg te vertellen hebben over hun eigen onderneming.""Corts is biologisch pluimveehouder en free publicity expert. Volgens de stemmers schrijft zij fantastische blogs en is ze een goede spreker. Ze blijft zichzelf in alle media waarin ze zichtbaar is", zegt het juryrapport.Volgens organisator Marga Miltenburg, van de Vrouw in de Media Award, heeft Corts zich duidelijk en reëel opgesteld tijdens de fipronilcrisis en schreef ze erover om haar collega's te steunen. "Een bevlogen en inspirerende vrouw die met haar optredens bijdraagt aan het doorbreken van rolpatronen." Corts was eerder te gast in de RTV Drenthe-programma's Ondernemen in Drenthe en Cassata Corts won een beeld en een oorkonde en mag zich dus een jaar lang winnares van de award noemen. Vorig jaar won boswachter Pauline Arends de award voor Drenthe.