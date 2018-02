Onderzoek naar problemen Dutchbat-veteranen

ASSEN - Defensie laat de gevolgen voor Dutchbat III-veteranen van hun uitzending naar Srebrenica onderzoeken.

Bijna 23 jaar nadat de enclave viel kampt een aantal veteranen, die onder meer gelegerd waren op de Johan Willem Frisokazerne in Assen, nog met (psychische) problemen. Volgens Defensie moet "onafhankelijk onderzoek inzicht geven en leiden tot een zorg- en ondersteuningsadvies''.Het onderzoek gaat één tot anderhalf jaar duren. Met een verkenning is inmiddels gestart. Hierna bepaalt het ministerie "de definitieve onderzoeksopdracht met de bijbehorende vragen'' en zorgt het voor de aanbesteding van het onderzoek. Het onderzoek is de uitkomst van overleg met een werkgroep van de Dutchbat III-veteranen. Die voerde gesprekken met het ministerie over onder meer de zorg voor de (oud-)militairen.Hans Borstlap vormt de onafhankelijke begeleidingscommissie in de verkenningsfase. Hij was van 2002 tot 2016 Raad van State-lid. Daarnaast was hij raadsadviseur van het kabinet van de minister-president en directeur-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Borstlap rapporteert zijn bevindingen over de verkenningsfase schriftelijk. In overleg met Borstlap wordt de commissie voor de tweede fase uitgebreid.