Gedeputeerde Stelpstra: Morgen ben ik in Den Haag om te praten over een Drents schadeprotocol

ASSEN - Het kan niet schelen hoe het er komt, als het er maar komt. Drenthe moet net als Groningen een protocol krijgen waarin staat hoe de schade door gaswinning wordt afgehandeld.

In een motie, opgesteld op initiatief van de ChristenUnie, staan de eisen van Drenthe opgeschreven. Fractievoorzitter Bernadette van den Berg: "Wij willen dat er geen extra gas wordt gewonnen in Drenthe, omdat ze de gaskraan in Groningen dicht draaien. We willen op korte termijn een schaderegeling voor Drenthe die onafhankelijk geregeld wordt."De motie is door alle partijen ondertekend . Het Drentse bestuur wordt opgeroepen om zich voor deze schaderegeling in te zetten. En dat wil gedeputeerde Tjisse Stelpstra ook. "Morgen ben ik al in Den Haag om er over te spreken. Reken er maar op dat ze me vaker gaan zien."Het schadeprotocol van Groningen geldt wel voor de gasopslag bij Langelo. Die staat in verbinding met het Groninger gasveld. Rondom de gasopslag is ook schade. Maar Drenthe heeft meer vooral kleine gasvelden. Rondom Emmen en Coevorden bijvoorbeeld. Maar ook in Koekange, Wapse en Wapserveen. Bij Assen is geprotesteerd tegen plannen om gas te winnen onder de woonwijk Marsdijk. En rondom Wapse en Wapserveen vrezen de bewoners ook voor de gevolgen van gaswinning . Ze eisen een nulmeting en een goed schadeprotocol.De provinciale politiek heeft gedeputeerde Stelpstra de opdracht gegeven om zich in te zetten voor een eigen schaderegeling. Het kan dezelfde als die van Groningen zijn. "Het is een kwestie van lange adem", zo zegt Bernadette van den Berg. "Maar we willen dat het geregeld wordt." Gedeputeerde Stelpstra wil snelheid. "Of het nou met of zonder Groninger protocol is, dat maakt me niet uit. Het risico van het Groninger protocol is wel dat als er een wetswijziging moet komen, dan gaat dat lang duren. En dat gun ik onze inwoners niet."Wel is er hoop voor schadegevallen rondom De Groeve. Tot voor kort vielen zij niet onder een schaderegeling, terwijl ze wel last hebben van de bevingen in het Groninger gasveld. De Drentse grens was dan ook een strakke grens. Maar nu in het Groningse schadeprotocol de zogenaamde contouren zijn losgelaten, vallen deze huizen ook onder het nieuwe protocol.Er komt overigens nog wel een pilot rondom Zuidlaren . Daarin wordt gekeken hoe schade door gaswinning op een juiste manier kan worden afgehandeld. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft vandaag de Tweede Kamer laten weten dat hij wil afwachten wat er uit de pilot komt. Hij is niet van plan om, naast Langelo, ook de rest van Drenthe onder het Groninger schadeprotocol te laten vallen.