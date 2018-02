Deel dit artikel:











Amateurs, professionals en leerlingen strijden om titel tijdens horecavakbeurs De koks werken geconcentreerd aan hun gerechten (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

ASSEN - Het is alweer de laatste dag van de horecavakbeurs, die sinds maandag aan de gang is in de TT Hall. Een van de belangrijkste onderdelen van de beurs: de culinaire wedstrijden.

Geschreven door Robbert Oosting

Samen met een aantal professionele koks en amateurkoks streden leerlingen van vijf noordelijke mbo's om de titel van beste gastheer of gastvrouw.



Halfom

Naast de leerlingen die hun dienst moesten bewijzen in de bediening, streden in de keuken koks in teams. Een professionele kok gekoppeld aan een amateurkok, halfom. "Dus het kan best zijn dat hier nu een brandweerman groentes of aardappeltjes staat klaar te maken", vertelt docent gastronomie Gerhard Broekman. "Of misschien wel een stukje vis te grillen en dat een professional de wat moeilijkere dingetjes doet. Samen maken ze een mooi menuutje. Dat wordt geserveerd in het restaurant, vandaag door de eerstejaars leerlingen."



Gastheer/gastvrouw

Uiteraard strijden de koks om een prijs, maar ook de leerlingen doen dat. "De filosofie is dat we iedereen zo veel mogelijk ruimte willen geven om zijn passie te etaleren. Er is zoveel moois te beleven op het gebied van eten en drinken. Nou, dit is bij uitstek de springplank voor de jongelui om een begin te maken met een fantastische carrière", vertelt Broekman.



De leerlingen moeten allerlei handelingen verrichten die te maken hebben met het gastheerschap. Spanning? Die is er bijna niet als je de jonge gastheren en -vrouwen moet geloven. "Nee, eigenlijk totaal niet. Ik weet niet waarom, maar ik zit helemaal in mijn vel. Dus ik ben totaal niet bang als het een keer mis gaat. Kan gebeuren", aldus leerling Roy Koning.



Uiteindelijk gingen de leerlingen van het Noorderpoort in Groningen er met de eerste prijs vandoor.