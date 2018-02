Gemeente Assen: Kwart miljoen voor extra parkeerterrein bij TT Circuit

ASSEN - De gemeente Assen wil maximaal 250.000 euro beschikbaar stellen voor extra parkeergelegenheid ten Noorden van het TT Circuit.

Volgens het gemeentebestuur is die extra parkeergelegenheid nodig voor een betere verkeersafwikkeling tijdens grote evenementen op het TT Circuit.De afgelopen jaren is er al geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid van het circuit, maar tijdens grote evenementen doen zich nog steeds verkeersproblemen voor.Eén van de maatregelen om die problemen op te lossen is volgens het college van B & W van Assen de aanleg van een extra parkeergelegenheid ten noorden van het circuit. Dat moet de verkeersdruk beter spreiden. De gemeente is bereid 50 procent van de kosten te dragen, tot een maximum van 250.000 euro.