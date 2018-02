ANWB geeft tips bij het krabben

Deel dit artikel:











Veel auto's hebben te lijden onder de vrieskou (foto:Josien Feitsma/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Steven Riep van de ANWB Wegenwacht krijgt melding na melding binnen op zijn scherm. Door de kou staan veel mensen met autopech te wachten op zijn hulp.

Geschreven door Josien Feitsma

"Het is weer bijzonder koud en dat resulteert in veel pechgevallen. Veel accu's, vastgevroren deuren, sloten die vastgevroren zijn, dus dat merken we direct", vertelt Riep.



Accu controleren

Riep raadt aan aan de accu van de auto frequent te laten controleren. "De accu in de auto is waarschijnlijk al eerder kapotgegaan, maar die laat het nu pas zien omdat door de kou de motor veel moeilijker ronddraait. Bovendien neemt de accucapaciteit af naarmate de temperatuur daalt en alles bij elkaar krijg je dan problemen.'



Ook valt het hem op dat sommige mensen de slotontdooier in de auto bewaren. Als het autoslot dan vastvriest, kunnen ze er niet meer bij.



Tips

Tot slot heeft Riep voor de mensen zonder pech, maar met haast die nog hun auto moeten krabben een paar tips om snel de weg weer op te kunnen:



- Verstandig is het sowieso om voor het krabben eerst de ruitenwissers netjes los te maken, zodat ze niet vastgeplakt blijven aan het raam. Als je ze anders aan zou doen, blijven ze hangen of dan gaan ze kapot.



- Maak de ramen altijd goed schoon. Er zijn mensen die maar een heel klein luikje maken om doorheen te kijken en dat is heel gevaarlijk, want je ziet dan niet genoeg. Er staan bovendien wel boetes van ongeveer vierhonderd euro op.



- Gebruik een de-icer, een spray waarmee je het raam goed schoon kan maken, of een krabber. Die werken het beste.